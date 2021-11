Le troisième ligne des All Blacks, Ardie Savea, a prolongé son contrat avec la fédération néo-zélandaise jusqu’en 2025.

Bonne nouvelle pour les Néo-Zélandais. Ardie Savea, capitaine des All Blacks lors du Rugby Championship 2021, a prolongé son contrat avec New Zealand Rugby jusqu’en 2025. Le joueur des Hurricanes en a profité pour également prolonger avec sa franchise basée à Wellington jusqu’en 2023. Dans le cadre de ce contrat, « Savea aura la possibilité de jouer à l’étranger pendant une période de six mois au cours de la saison 2024 » a indiqué la Fédération.