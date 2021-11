Très en colère après l’incident du match OL – OM hier soir, Vincent Labrune est enfin sorti du silence.

Le premier Olympico de la saison n’aura duré que quatre petites minutes. En effet, l’arbitre a définitivement arrêté – après de très longues minutes de flottement – la rencontre suite à l’agression de Dimitri Payet. Au poteau de corner, le numéro 10 de l’OM a reçu une bouteille en plein visage lancée depuis le haut des tribunes du Parc OL. Furieux après ce nouvel incident, le patron de la LFP Vincent Labrune est monté au créneau. Ce lundi, il rappelle qu’il ne faut surtout pas « transiger avec l’intégrité des acteurs ».

« Je suis choqué et furieux. Choqué qu’en 2021, après tous les événements que nous avons vécus depuis le début de la saison, il y ait encore des imbéciles qui soient en situation de jeter des projectiles sur les joueurs ou les arbitres. Je suis choqué, encore, que l’on mette deux heures pour prendre une décision qui relève de l’évidence et qui aurait dû être prise en deux minutes. Car il est évident que quand un acteur est touché, le match ne peut pas reprendre. On ne peut, sous aucun prétexte, transiger avec l’intégrité des acteurs et il ne peut pas y avoir de deuxième chance à mes yeux. Le match doit être interrompu, point final », a déclaré le patron de la LFP dans un entretien accordé ce lundi à L’Equipe.