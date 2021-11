Pour Bernard Lama, Kylian Mbappé sera encore un joueur du PSG la saison prochaine.

Interrogé cette semaine dans les colonnes du Parisien au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, l’ancien gardien Bernard Lama a donné son pronostique. Il juge que le Français a de grandes chances de snober l’offre du Real Madrid la saison prochaine.

« Suis-je impressionné par Kylian Mbappé ? On n’est pas étonné au vu de son talent. C’est un garçon intelligent, bien conseillé et qui sait se remettre en question. Je ne suis pas certain qu’il quitte Paris en fin de saison. Je lui conseillerais même d’attendre encore un petit peu car il a des rêves, notamment celui de participer aux Jeux Olympiques, et ces derniers vont se dérouler à Paris. Je l’aime beaucoup. Il va continuer à briller, au vu de ses qualités et de sa mentalité. Mais la jeunesse amène parfois à être impatient. Il n’est encore qu’au début de sa carrière. Kylian est déjà une star internationale mais d’ici quelques années, avec le retrait des Messi et Ronaldo, ce sera LA star du football mondial. Et moi, je préfère le voir à Paris quand même. »