Dans un communiqué publié ce lundi, le gouvernent convoque les instances du football français pour une réunion d’urgence ce mardi.

Stoppé après seulement 4 minutes de jeu suite à un jet de projectile dans le visage de Dimitri Payet, le premier Olympico de la saison entre l’OL et l’OM a fait réagir les hautes autorités du pays. Ce lundi, le gouvernement a ainsi annoncé une réunion d’urgence mardi matin avec la LFP, la FFF, les représentants des arbitres ainsi que les représentants de plusieurs clubs de Ligue 1. L’objectif est clair : empêché de nouveaux incidents en tribunes. Hier soir au Parc OL, il s’agissait du sixième incident du genre depuis le début de la saison de Ligue 1.

« À la suite des incidents durant le match de football entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, dimanche 21 novembre 2021, Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieuret Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, ont convoqué la Ligue de football professionnelle, la Fédération Française de football, les représentants des arbitres ainsi que les représentants de plusieurs clubs de football, pour une réunion de travail. Elle visera à faire le point sur les incidents lors de cette rencontre et d’analyser conjointement les moyens d’y mettre fin pour le reste de la saison. Les ministres condamnent fermement les incidents qui ont eu lieu durant cette rencontre et en appellent au sursaut des acteurs du football français », précise le communiqué.