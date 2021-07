Entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a évoqué le mercato et aussi le départ de l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay.

S’il aurait préféré pouvoir compter sur l’international néerlandais pour la saison à venir, il ne s’inquiète pas et pense que son effectif reste de grande qualité et qu’il est possible de faire oublier celui qui a rejoint le FC Barcelone librement il y a quelques jours. « Memphis n’est plus là, il n’est plus là. Si je regarde en arrière c’est juste pour apprendre quelque chose, Memphis n’est plus là, mais on a des très bons joueurs, qui vont peut-être être meilleurs parce que Memphis était très dominant dans le jeu, et il y aura peut-être un peu plus de place pour eux, on verra. » A expliqué le technicien lyonnais devant la presse.