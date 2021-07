Une recrue de premier choix selon le boss des Merengues qui est très fier de cette opération qui aura coûté 0 euro au Real Madrid car le joueur est arrivé libre en provenance du bayern Munich. « Nous accueillons un footballeur extraordinaire, David Alaba, dont je sais qu’il vit une journée très spéciale. Je vous remercie d’avoir choisi le Real Madrid pour améliorer encore votre carrière. Vous êtes une légende du Bayern. Vous arrivez avec la plus forte reconnaissance, c’est pourquoi vous devez désormais relever un défi, qui est de gagner plus de titres avec le Real Madrid, vous sentirez la force d’un Santiago-Bernabeu qui veut devenir le stade le plus moderne et le plus spectaculaire du monde. Bienvenue dans le club dont vous rêviez, bienvenue dans votre nouvelle maison. » A déclaré Pérez.