Pas de Grand Prix de Thaïlande en MotoGP le 17 octobre prochain comme annoncent les organisateurs ce mercredi.

Cette course qui devait se tenir le 17 octobre prochain a été annulée suite à la pandémie mondiale du Covid-19. « L’association des équipes engagées en MotoGP (IRTA) et le promoteur Dorna Sports « ont le regret d’annoncer l’annulation du Grand Prix (…) malgré les efforts de toutes les parties concernées », est-il indiqué dans un communiqué. Tout comme en 2020, l’épreuve qui se déroule sur le de Burinam (nord-est) n’aura donc pas lieu, alors que les instances de la moto étudient une solution de replie. Pour l’heure, neuf Grand Prix ont pu se faire et il en reste encore neuf pour terminer le calendrier. Les deux prochaines courses se déroulent les 8 et 15 août prochains en Autriche.