Juste après le match face à Lille dimanche soir (1-1), Memphis Depay a publié un message sur les réseaux sociaux.

Le joueur de l’Olympique Lyonnais a publié un petit message sur les réseaux sociaux juste après le match nul des Gones face au LOSC (1-1) pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. L’attaquant n’a pas été tendre avec l’arbitre de la rencontre et se projette déjà sur le derby face à Saint-Etienne la semaine prochaine (en direct sur Sport.fr).

« On a eu une semaine d’entraînement fantastique. Fier de l’équipe. On s’est battu tous ensemble quand on a été réduit à dix sur le terrain ce soir. A mon avis, l’arbitre a du travail à faire. On reviendra la semaine prochaine avec un autre match important (le derby face à Saint-Etienne, ndlr) », a indiqué le capitaine de l’Olympique Lyonnais sur son compté Instagram. Ce message était accompagné d’émojis significatifs pour représenter la prestation de l’arbitre du match Lille-Lyon.