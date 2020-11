Le syndicat des joueurs va se réunir cette semaine. L’objectif ? Voter pour la date de reprise NBA.

Les semaines passent et la date de la reprise NBA n’est toujours pas connue. Mais cela se précise petit à petit. Et la confirmation exacte ne devrait plus tarder. En effet, le syndicat des joueurs (NBPA) va organiser jeudi ou vendredi, une consultation au sujet du début de la saison 2020-21.

Alors que la NBA espère débuter le 22 décembre, dans le but de limiter les pertes pour la saison prochaine à 500 millions de dollars contre 1 milliard si la saison reprenait en janvier. Et justement, l’autre option, soutenue par une bonne partie des joueurs, est de débuter la nouvelle année sportive le 18 janvier pour le Martin Luther King Day.

Le syndicat va donc présenter à chaque joueur des 30 équipes la situation, notamment financière. Sous la pression des chaînes TV, qui veulent bénéficier des grosses retombés des matchs de Noël, la ligue a vite fait son choix. Un début de saison le 22 décembre semble donc inévitable.