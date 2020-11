Le championnat de France de handball va continuer, « »en dépit des conséquences économiques désastreuses des huis clos » rendus obligatoires dans le pays pour lutter contre la pandémie de coronavirus« , a déclaré ce mercredi la Ligue nationale via un communiqué.

Malgré les conséquences économiques « désastreuses » que le huis clos entraîne, la Ligue Nationale de Handball a voulu mettre en avant ses « responsabilités d’animation des territoires et de production de spectacle sportif, pour contribuer, par le biais de la diffusion des matches, à maintenir un minimum de lien social et à offrir du plaisir aux fans« . Le président de la LNH David Tebib a quant à lui précisé : « il nous fallait choisir le moins mauvais des scénarios: arrêter de jouer ou jouer avec des contraintes économiques sont deux hypothèses qui peuvent rapidement conduire à la faillite de nos clubs les plus fragilisés par la situation« .

La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu avait confirmé dès la mise en place du deuxième confinement national la semaine passé « la continuité du sport qui se pratique comme un métier ». Pourtant, les championnats de basket Élite et ProB ont eux décidé de reporter les journées prévues en novembre, à l’exception des matches télévisés.