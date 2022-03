Maxence Caqueret ne se cache pas, il veut passer des Bleuets aux Bleus.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique Lyonnais affrontera Rennes ce dimanche pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, Maxence Caqueret n’a pas évité les questions au sujet de l’équipe de France. En grande forme ces dernières semaines, le milieu de 22 ans compte bien se faire une place dans la prochaine liste de Didier Deschamps.

« Bien sûr que l’équipe de France me fait rêver, c’est un objectif pour moi dans ma carrière d’atteindre les A sachant que j’ai fait toutes les catégories de jeunes. Ce n’est pas une pression que je me mets. Si ça vient, je serai le plus heureux. Si ça ne vient pas, je travaillerai encore. Mais ce n’est pas un sujet qu’on aborde dans le vestiaire. »