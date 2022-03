D’après la presse britannique, Nike envisage de rompre un contrat à 645 millions d’euros avec le club de Chelsea.

La situation commence à devenir très délicate du côté de Chelsea. En raison des liens étroits entre l’ancien propriétaire du club Roman Abramovitch et le président russe Vladimir Poutine, les sanctions pleuvent sur le club londonien. Cette semaine, la vente du club a été gelée et le sponsor Three UK a suspendu temporairement son partenariat avec l’actuel 3e de Premier League. « À la lumière des sanctions récemment annoncées par le gouvernement, nous avons demandé au Chelsea Football Club de suspendre temporairement notre parrainage du club, y compris le retrait de notre marque sur les maillots et autour du stade jusqu’à nouvel ordre », a ainsi annoncé la marque dans un communiqué.

Mais à en croire les informations du Daily Mail, Chelsea pourrait perdre encore plus gros dans les prochains jours. En effet, le géant américain Nike envisage de rompre son contrat avec les Blues. Les deux partis s’étaient mis d’accord en 2016 sur un contrat de 15 ans avoisinant les 900 millions de livres (1,07 milliards d’euros). Au total, Chelsea pourrait donc perdre jusqu’à 645 millions d’euros en cas de rupture du partenariat avec Nike. Affaire à suivre…