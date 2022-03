Il n’en fallait pas plus pour faire de Ferrari la favorite de l’avant saison de F1: la Scuderia a continué d’impressionner au deuxième jour des seconds essais hivernaux, avec le meilleur temps pour l’Espagnol Carlos Sainz vendredi à Bahreïn.

« Pour le moment, Ferrari a globalement l’air d’être la plus solide », disait le Britannique George Russell (Mercedes) jeudi. « Ferrari a l’air d’être l’équipe en forme du moment », a renchéri vendredi le patron de Red Bull Christian Horner, qui cite aussi les siens, Mercedes, McLaren ou encore Alpine. Avant de rappeler que certains peuvent cacher leur jeu et qu’on n’y verra clair que lors des premières qualifications de 2022 samedi prochain, à Bahreïn toujours.

« C’est typique de Mercedes de louer les autres avant d’écraser la concurrence lors de la première course », balaye Sainz lui-même, avant de laisser entendre que les données GPS montrent que l’écurie allemande en garde sous la pédale. Son chrono de 1 min 33 sec 532/1000 est en tout cas le meilleur jusque-là sur le circuit de Sakhir. Surtout, il a tourné 479/1000 plus vite que le champion néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième, et 609/1000 plus vite que le vice-champion britannique Lewis Hamilton (Mercedes), quatrième. La seconde Ferrari du Monégasque Charles Leclerc est sixième à 834/1000 mais elle a roulé le matin, sous une chaleur rendant la piste moins rapide.