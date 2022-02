Ce dimanche, les Lyonnais se sont inclinés face à leur public contre les Lillois (0-1). Les joueurs de Bosz espéraient se rapprocher du top 4 ce soir, il n’en sera rien puisque ils clôturent la 27e journée de Ligue 1 à la 10e place. À 12 journées de la fin du championnat, l’OL devra sortir les bouchées double pour atteindre son objectif d’une place en Ligue des Champions. Interrogé au micro d’Amazon Prime, Houssem Aouar a exprimé sa déception.

« C’est une grande désillusion. On voulait gagner ce match pour recoller un peu plus et continuer sur notre lancée. On n’a pas réussi malheureusement, on est très déçus. On a eu les occasions, on a dominé mais ça n’a pas suffi. Il va falloir revenir rapidement sur le chemin de la victoire. Il nous faut des ponts et on ne veut plus s’arrêter » a-t-il déclaré avant de revenir sur le choix litigieux du but refusé à Lucas Paqueta pour une éventuelle faute sur le gardien lillois Leo Jardim : « Je ne peux pas savoir si la décision est bonne ou non, je n’ai pas vu l’action au ralenti. L’arbitre l’a vu, c’est sa décision. Honnêtement, je n’ai pas eu le temps de revoir l’action. »