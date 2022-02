Leader offensif des Dogues, Jonathan David a déjà confirmé qu’il ne poursuivrait pas une saison supplémentaire au LOSC. Après Arsenal et Liverpool, c’est au tour de l’Inter Milan de faire le forcing.

Irrésistible cette saison Jonathan David porte le LOSC vers les sommets. Auteur de 16 buts en 32 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Canadien est sur une forme étincelante et a réalisé une première partie de saison hors-norme. Des performances qui attisent les convoitises des plus grandes écuries à travers l’Europe. Le buteur lillois ne cesse de faire trembler les filets et porte les siens vers les sommets, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Néanmoins, si sur le terrain tout est rose, c’est loin d’être le cas en interne. Son agent a récemment fait une sortie express indiquant qu’il s’agissait de la dernière saison du Canadien sous les couleurs du LOSC. Des déclarations lourdes de sens qui ont refroidi les supporters mais attisaient l’intérêt des grandes écuries européennes. Les tabloïds s’affolent.

Selon les informations dévoilées par la Gazzetta dello Sport, une nouvelle écurie européenne serait sur les traces de Jonathan David. Après la Premier League, Arsenal et Liverpool, se serait au tour de la Serie A et de l’Inter Milan de courtisé le feu follet canadien. A 22 ans, le buteur des Dogues est l’un des jeunes prospects les plus en vue sur le marché et la concurrence devrait s’accroître dans les mois et semaines à venir. Une belle rentrée d’argent en perspective pour des Dogues en manquent de liquidités.