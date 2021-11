Dimanche soir en clôture de la treizième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est lourdement incliné, 4-1, sur la pelouse du Stade Rennais. A la mi-temps de la rencontre Peter Bosz était particulièrement énervé comme l’explique l’Équipe dans son édition du jour.

« On n’en remporte pas un duels ! On se fait marcher dessus ! Vous ne respectez pas le maillot, vous n’honorez pas le maillot ! », a, entre autres, lancé le technicien en faisant trembler les murs du vestiaire. Des mots forts qui n’ont provoqué aucune révolte chez ses joueurs, ni changé leur attitude, et les Gones ont accentué leur naufrage en seconde période…