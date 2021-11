Toujours aussi fan du Real Madrid, Kylian Mbappé ne serait pas particulièrement emballé à l’idée d’évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas caché son envie de rejoindre le Real Madrid, club qu’il admire depuis sa plus tendre enfance. Les Merengues sont confiant concernant l’issu des négociations avec le joueur et son entourage, même si le PSG ne lâche pas l’affaire et espère trouver le moyen de récolter une part du gâteau. Car si Kylian Mbappé décide de s’engager avec le club espagnol cet été, le PSG pourra faire une croix sur une quelconque indemnité de transfert. Un coup dur, d’autant qu’ils avaient dû débourser environ 180 millions d’euros en 2017 pour arracher le petit prodige à l’AS Monaco.

Mais si Mbappé est particulièrement emballé par l’idée de jouer pour le Real Madrid, il le serait beaucoup par l’idée d’évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti. D’après les informations d’El Nacional, le Français n’est « pas convaincu » par les talents d’entraîneur de l’Italien. Le média espagnol précise que Kylian Mbappé est bien plus impressionné par Jürgen Klopp, l’actuel coach de Liverpool. De quoi faire des Reds un véritable concurrent au Real Madrid sur le dossier Mbappé ? Affaire à suivre…