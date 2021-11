Le talonneur du Racing 92 était énormément courtisé sur le marché des transferts (UBB, Clermont, LOU). Teddy Baubigny a finalement décidé de rejoindre le Rugby Club Toulonnais à l’issue de la saison.

Gros coup pour le RCT. Teddy Baubigny était l’un des joueurs les plus courtisés du moment, lui qui voyait son contrat avec le Racing 92 se finir à la fin de la saison. Le talonneur international a décidé de rejoindre la Rade selon les informations du Quinze Mondial et de Midi Olympique. Il aurait d’ailleurs déjà signé un contrat longue durée de quatre saisons. Le talonneur de 23 ans remplacera ainsi Christopher Tolofua qui arrive en fin de contrat avec le club Rouge et Noir. Le joueur francilien qui est actuellement blessé à une cheville sera donc en concurrence la saison prochaine avec un autre talonneur international Anthony Etrillard.