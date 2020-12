Lyon doit avoir des ambitions en Ligue 1 pour l’année 2021. Kevin Diaz, consultant pour RMC, réclame des envies fortes pour les Gones…

« Je réclame des ambitions pour Lyon depuis quelques années déjà. En 2021, j’espère que l’OL ira jusqu’au bout. Je pense que les Lyonnais vont jouer le titre à fond. J’ai l’impression que les joueurs sont motivés pour ça, Rudi Garcia aussi, et Juninho bien sûr. Mais pour ce faire, Lyon doit garder Memphis Depay. L’OL doit conserver son effectif au maximum, quitte à faire tourner ses joueurs au fil des matchs. Peut-être qu’ils vont vendre Dembélé car il est dans une voie sans issue. Mais j’aimerais vraiment que l’OL arrive à challenger le PSG et pourquoi pas le LOSC jusqu’au bout. J’espère qu’on aura une lutte pour le titre à trois jusqu’à la fin. Ça apporterait un peu d’adversité en L1. Des recrues pour l’OL ? Lyon n’a pas les ressources pour acheter d’autres joueurs en janvier. Mais je souhaite que l’OL aille au bout avec ses meilleurs éléments en forme et sans blessures », a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.