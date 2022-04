Catalogué d’indésirable au FC Barcelone depuis son sacrifice lors de la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti est enfin prêt à quitter la Catalogne. L’OL est une piste privilégiée.

Véritable héros de la Coupe du Monde en 2018 alors qu’il avait déjà contracté ses problèmes au genou, Samuel Umtiti a passé plus de temps ces dernières années à l’infirmerie que sur les pelouses de Liga. Depuis son retour du sacre avec les Bleus, l’international français a été absent à cause de blessures pendant 487 jours. Une éternité pour un joueur de 28 ans qui a encore l’avenir devant lui. Indisponible jusqu’au 18 avril 2022 et incapable de retrouver son véritable niveau dans un environnement tel que celui offert par le FC Barcelone, Samuel Umtiti s’est enfin résigné. L’ancien lyonnais est prêt à plier bagages.

Selon les informations révélées par Mundo Deportivo, l’international français commence à étudier les options à sa disposition pour quitter la Catalogne lors du prochain mercato estival. Longtemps suivi par l’Olympique Lyonnais qui espérait enregistrer le retour d’un enfant du club, Samuel Umtiti serait prêt à de nouveau endosser les couleurs des Gones. Une arrivée qui pourrait pallier le départ libre de Jason Denayer. Néanmoins, l’OL reste sceptique concernant ses capacités physiques et sa grande fragilité. Fuis moi, je te suis. Suis moi, je te fuis… L’opération tant attendue par les supporters rhodaniens s’annoncent délicate en perspective.