Dimanche soir après la victoire, 5-1, du Paris Saint-Germain face à Lorient en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat en juin prochain, a de nouveau semé le doute sur son avenir. Ce lundi, France Bleu Paris explique que le champion du monde 2018 pourrait prolonger son contrat.

Proche de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. Alors qu’un départ semblait inéluctable, France Bleu Paris explique que « la tendance semble s’inverser et qu’une prolongation n’a plus rien d’utopique. L’optimisme est même de mise du côté des dirigeants parisiens. »

Mbappé ouvre pour la première fois la porte à une prolongation

De son côté, Kylian Mbappé a expliqué qu’il n’a toujours pas fait son choix au micro de Prime Vidéo: « Non, non, non, je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix, je n’ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu’il y a de nouveaux éléments, il y a plein de choses, plein de paramètres et je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision je le dirais, je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel, si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis et je l’assume. Je pense que, dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé, je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, donc je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible. »

En attendant de connaître la décision finale, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner. Depuis le début de la saison, il a marqué 28 buts et offert 20 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Il peut également devenir le premier joueur a terminé meilleur buteur et passeur du championnat de france.