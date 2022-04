À l’issue de la victoire, 5-1, contre Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé, qui est impliqué sur les 5 buts de son équipe, a évoqué son avenir au micro de Prime Vidéo. Le champion du monde 2018 ouvre pour la première porte la porte à une prolongation de contrat.

Mais où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le numéro 7, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint-Germain était tout proche de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, mais les dirigeants parisiens ont refusé de laisser partir leur star. Depuis le club de la capitale tente de prolonger le natif de bondy.

Pour le moment, Kylian Mbappé n’a pas trouvé d’accord ni avec le Paris Saint-Germain ni avec le Real Madrid. Dimanche soir, à l’issue de la belle victoire parisienne, 5-1, contre Lorient lors de la 30 e journée de Ligue 1 où il aura marqué 2 buts et offert trois passes décisives, le champion du monde 2018 a assuré qu’il n’a pas encore tranché.

« Non, non, non, je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix, je n’ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu’il y a de nouveaux éléments, il y a plein de choses, plein de paramètres et je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision je le dirais, je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel, si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis et je l’assume. Je pense que, dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé, je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, donc je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible », a lâché le champion du monde 2018 au micro de Prime Vidéo.

En attendant de connaître la décision finale, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner. Depuis le début de la saison, il a marqué 28 buts et offert 20 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Il peut également devenir le premier joueur a terminé meilleur buteur et passeur du championnat de france.