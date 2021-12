Maxence Caqueret, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, était en conférence de presse avant le déplacement de son équipe sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, dimanche à 21h pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. L’international Espoirs point des manques de combativité et de défense collective.

« On a toujours envie de rejouer un match après une défaite. On veut sa rattraper et gagner. On est pressé de jouer dimanche. on a encore une séance pour préparer ce match. On est déçu de cette défaite et on n’est pas à notre place mais on a bien parlé pour mettre les choses au clair. On a un bon match et un bon calendrier pour se rattraper avant la trêve. On va tout faire pour gagner nos cinq matchs avant la trêve. On a des manques mais on travaille bien pour corriger ces manques de combativité et de défense collective. On a perdu trop de points dans les dernières minutes des matchs. Ça peut être un souci mental. Il faut arrêter de se mettre en danger dans les fins de match. Il va falloir corriger ces erreurs, sinon on ne pourra pas monter au classement. Un problème physique? Je ne pense pas parce que nous avons de bons résultats athlétiques après les matchs. On se doit de donner plus. Je crois qu’on n’a pas tout fait à 100%, c’est quelque chose qui pêche dans nos résultats. La chose la plus important est de se battre de la 1ere à la 90e minute ensemble. Une difficulté, je ne pense pas parce qu’on a fait des bonnes choses sur ce schéma tactique dans certains matchs. Sur les derniers matchs, on l’assimile moins. Ce n’est pas un problème d’appréhension, c’est juste qu’on y arrive moins. Le talent ne suffit pas. On a une très belle équipe, ça ne suffit pas. Il faut plus, il faut ajouter cette combativité et cette envie sur un match entier pour avoir des résultats. On a montré qu’on pouvait le faire et se battre à fond pour avoir des résultats en notre faveur. On est tous dans le même sac, on va tous dans la même direction. Le coach est à 100% avec l’effectif et l’effectif est à 100% avec le coach, il n’y aucun souci sur ce point. On se bat ensemble, on a les mêmes objectifs. On va tout faire pour se remettre dans le droit chemin », a déclaré l’international Espoirs face aux médias.

Dimanche soir, l’OL doit impérativement s’imposer pour recoller aux places européennes face à de