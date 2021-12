Le Président du FC Barcelone Joan Laporta espère parvenir à conserver son ailier international français Ousmane Dembélé au mercato. Et pour cela, il active le plan drague.

Devant les médias, il a clairement donner sa position et veut impérativement pouvoir conserver l’ancien joueur du Stade Rennais. « Dembélé veut rester et je le sais, car nous avons une très bonne relation avec lui, nous voulons qu’il reste. Mais ce sont des situations qui demandent de la négociation, les représentants veulent le meilleur pour le joueur, parfois je leur fais comprendre que la meilleure chose n’est pas seulement l’argent et j’espère qu’il restera. »

Joan Laporta va très loin pour déclarer sa flamme au Tricolore. « Je suis fan de Dembélé, pour moi il est meilleur que Mbappé et j’aimerais beaucoup qu’il reste. » Le temps presse pour le Barça afin de régler ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé se trouve en position de force pour négocier dès le 1er janvier avec ses prétendants. Aux dernières nouvelles, le joueur ne serait pas tenter pour poursuivre son aventure en Catalogne.