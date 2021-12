Buteur dimanche dernier lors de la victoire 1-0 face à Troyes au Stade Vélodrome, Pol Lirola se sent mieux et il revient sur son début de saison, lui est arrivé en provenance de la Fiorentina cet été.

« On a changé de système par rapport à la saison dernière, le coach me voit comme un joueur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes. Je suis à sa disposition, je dois juste donner mon meilleur pour aider l’équipe. Je suis à l’aise en ailier, où j’ai plus joué dernièrement en l’absence d’Under, mais je suis aussi à l’aise en latéral. » (…) C’est vrai que je suis moins efficace mais ce n’est pas le système ou le jeu qui est en cause. J’ai souvent des opportunités, mais je suis moins décisif, moins bon sur la dernière passe. C’est plus des erreurs de ma part qu’une question de système, je vais retourner la situation et corriger ça pour faire de nouveau des passes décisives. » A-t-il précisé devant les médias ce vendredi. Ce week-end, l’OM reçoit le Stade Brestois qui a remporté ses cinq derniers matchs de championnat.