Les négociations avancent avec l’Ajax Amsterdam dans le dossier André Onana et le Camerounais de 25 ans pourrait débarquer en France plus rapidement que prévu.

Arrivé cet été sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a immédiatement ciblé le poste de gardien de but comme une zone à renforcer pour la saison à venir. Ancien coach de l’Ajax Amsterdam, qui a lancé en professionnel André Onana, il a tout de suite voulu reprendre contact avec son ancien protégé dont la valeur a chuté cette année alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat et qu’il revient d’une année de suspension pour dopage. Si le club de Chelsea était prêt à mettre 40 millions d’euros sur la table il y a deux ans pour Onana, son prix de vente serait aujourd’hui fixé à 8 millions d’euros d’après les informations de L’Equipe.

Une somme dérisoire que l’Olympique de Lyonnais ne devrait avoir aucun mal à débourser. Cependant, Juninho a bien l’intention de négocier et après une première offre de 3 millions d’euros rejetée, le directeur sportif de l’OL a doublé la mise avec 6 millions d’euros. Reste à savoir si l’Ajax, qui réclamait initialement 14 millions d’euros, cèdera encore du terrain. En entendant, le club rhodanien s’est déjà mis d’accord avec le successeur d’Anthony Lopes pour un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2026.