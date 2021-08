De passage en conférence de presse après son sacre olympique au tir à 25 m cette nuit, Jean Quiquampoix a rappelé que tout s’est joué sur la dernière cartouche.

Comment avez-vous abordé, et vécu, cette finale?

« C’était riche en émotions. Une finale olympique ça n’a rien à voir (avec les autres compétitions internationales, NDLR). Je voulais tellement cette médaille qu’il y avait une petite pression supplémentaire. Il a fallu rester concentré jusqu’au bout pour poser sa technique et son geste étape par étape pour aller chercher la médaille d’or. Ce (lundi) matin je savais qu’on ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer aujourd’hui mais j’avais confiance en moi, je n’ai rien changé à ce que je fais d’habitude. Même si la deuxième partie (des qualifs) a été un peu difficile, je me suis reconfiguré pour la finale, et là je ne voulais rien lâcher. »

Vous étiez notamment face aux deux précédents champions olympiques (l’Allemand Christian Reitz, 2016, et le Cubain Leuris Pupo, 2012), aviez-vous plus de pression?

« Ce n’était pas une pression supplémentaire. Pour moi c’était des adversaires comme les autres, dans le sens où il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires, jusqu’au bout ne rien lâcher, rien n’est fait jusqu’à la dernière cartouche. Quand tu es en finale tu peux pas ignorer ce qui se passe autour de toi : public, tireurs, il faut tout prendre en considération, on essaie de rester concentrés malgré ça. »

Comment vous êtes-vous préparés depuis cinq ans pour conquérir ce titre olympique?

« Au quotidien, (il faut) gratter sur les moindres détails. Plus de travail déjà, depuis Rio j’ai travaillé plus dur pour aller chercher (la médaille). Puis à force de faire des compétitions je connais de mieux en mieux mes adversaires, ceux d’aujourd’hui je les connaissais très bien. C’est l’expérience et le travail qui ont fait qu’aujourd’hui je suis passé devant. »