Koumba Larroque, N.1 mondiale, a été battue dès son entrée dans la compétition de lutte libre des Jeux olympiques, en s’inclinant en 8e de finale face à la Mongole Battsetseg Soronzonbold et ne sera pas repêchée, lundi à Tokyo.

Larroque, 22 ans, qui portait un gros bandage à la jambe droite, menait 3 à 0 jusqu’à 30 secondes de la fin avant de s’incliner 4 à 3. La Française pouvait encore disputer le repêchage à condition que son adversaire se qualifie pour la finale. Mais la Mongole s’est inclinée en demi-finale face à la Nigériane Blessing Oborududu 7 à 2. « Il lui restait 30 secondes, elle a essayé de marquer le plus de points possibles, elle a tenté une technique prise de risque et cela a fonctionné (…) Je me sentais hyper-stressée, je ne me sentais pas hyper-bien car je n’ai pas dormi de la nuit, mais je me sentais prête », a expliqué Larroque sur France 2.

La Française, vice-championne du monde 2018, était la principale chance de médaille de la lutte tricolore qui ne compte qu’une seule autre engagée à Tokyo, Mathilde Rivière (-57 kg), qui entrera dans la compétition mercredi.