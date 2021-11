Entraineur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz est revenu sur la victoire de son équipe hier soir en championnat contre le Montpellier Hérault SC.

En conférence de presse, le coach de l’OL s’est exprimé après ce succès sur le score de 1-0 et trouve que ses joueurs ont mal joué mais la victoire est tout de même au bout. « Je suis très content de la victoire… surtout parce qu’on a mal joué. On n’était pas bien. On a dominé le match, on a beaucoup eu le ballon, mais le tempo était très faible. Sur la meilleure pelouse que j’ai vue depuis que je suis là, il faut mieux jouer, vite passer le ballon, changer de côté quand il y a beaucoup d’espace… On ne l’a pas bien fait. Mais au final, très content de la victoire parce qu’on a joué de bien meilleurs matchs que ce soir sans gagner. »