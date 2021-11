Ce lundi 29 novembre, le monde du football va connaître l’identité du futur Ballon d’Or 2021. L’occasion de découvrir, qui de Lionel Messi, Karim Benzema ou Robert Lewandowski décrochera la trophée.

Et Jean-Pierre Papin ancien lauréat durant sa carrière espère l’Argentin du Paris Saint-Germain ne sera pas le grand vainqueur. Selon lui ce scénario dévaloriserait plus qu’autre chose le trophée. « Il n’a pas joué depuis cinq mois ! J’ai vu qu’on parlait de lui et je ne comprends pas. Rajoutons Cristiano Ronaldo aussi dans ce cas-là. Depuis qu’il a gagné la Copa America, Messi fait quoi à Paris ? Il marque un but en championnat, trois en Ligue des Champions… Je n’ai rien bien sûr, contre Messi, c’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Mais cette année, il ne le mérite pas. Élire Messi en 2021 serait dévaloriser le Ballon d’Or puisque ça signifierait qu’on ne donne plus la possibilité à des joueurs performants de décrocher le trophée. Quand on sait à quel point c’est difficile d’être performant sur une saison entière, ce n’est pas normal. Si on le donne à Messi cette année, tous les gamins du monde peuvent rêver de l’avoir. » A expliqué l’ancien buteur de l’OM dans un entretien au « Parisien. »