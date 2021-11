L’entraineur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est revenu sur les débuts de son défenseur espagnol Sergio Ramos hier après-midi en Ligue 1 contre l’AS Saint-Etienne.

« Je suis très heureux pour Sergio, nous sommes tous heureux qu’il soit là après quelques mois sans avoir pu jouer depuis sa signature au Paris Saint-Germain. C’est la plus grande étape pour lui, d’avoir joué 90 minutes aujourd’hui. Quand on a pris la décision qu’il débute le match, on a pensé qu’il était capable de disputer des minutes. Le scénario du match avec l’expulsion et le rythme de la seconde période ont fait qu’il a pu jouer les 90 minutes. » A expliqué le technicien sud-américain en conférence de presse après la victoire à Saint-Etienne 3 buts à 1.