Nostalgique de sa période Lyonnaise, Maxime Gonalons se verrait bien remplacer Bruno Guimarães la saison prochaine.

Après le retour de Tanguy Ndombele cet hiver, l’Olympique Lyonnais aimerait bien boucler les dossiers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Deux anciens de la maison, qui pourraient revenir après des passages mitigés à Arsenal et au Bayern Munich. Installé à Grenade depuis quelques saisons, Maxime Gonalons envisage également un retour en Ligue 1, comme il l’a confié cette semaine au micro de beIN Sports. Et pourquoi pas à l’OL, alors que le poste de numéro 6 a été laissé vacant par Bruno Guimarães.

« J’aimerais bien finir ma carrière en France, boucler la boucle dans un championnat que je connais super bien. C’est ma cinquième année à l’étranger, il va me rester un an de contrat donc il y aura forcément des discussions avec le club dans les prochaines semaines. (…) Un retour à Lyon ? Je ne sais pas, on verra. C’est vrai que mon nom revient assez souvent pendant les mercatos. Il y a des moments où il y a eu des discussions mais je ne me prends pas la tête avec ça. Si j’ai le bonheur de finir dans le club de mon coeur, ça serait la plus belle des choses. Mais je vais laisser faire le temps, les choses se feront naturellement. »