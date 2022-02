Ronald Araujo est toujours en discussion pour prolonger avec le FC Barcelone. Son avenir n’est pas scellé et les deux géants de Premier League suivent la situation de près.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le FC Barcelone, Ronald Araujo n’a toujours pas prolongé avec le club catalan. Selon ESPN, prolonger le défenseur central de 22 ans est la priorité du Barça avant la fin de la saison. Si le joueur et les dirigeants blaugranas ont la volonté de poursuivre leur aventure ensemble, rien n’est encore fait. Et face à cette situation toujours floue, Liverpool et Manchester United voudraient venir jouer les trouble-fêtes dans les discussions.

Selon le média britannique, les deux géants de Premier League sont intéressés par le défenseur central uruguayen. Les Red Devils voient en Araujo le remplaçant parfait d’Harry Maguire. Les Reds quant à eux voudraient renforcer leur secteur défensif.