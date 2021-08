Samedi soir l’Olympique Lyonnais s’est inclinée 5 buts à 3 en match amical face au FC Porto. Une défaite avec à nouveau des erreurs défensives à foison. Des erreurs qui ne semblent pas être comblées par le mercato estival.

Sur son compte « Twitter », le journaliste Lic Hernandez a livré son analyse sur la situation et pointe du doigt la relation entre Peter Bosz et Juninho. « Si je comprends bien à voir les matches de préparation de l’OL et à lire les articles ici et là, Juninho a recruté des joueurs qui pour la plupart ne sont pas compatibles avec le plan de jeu de l’entraîneur qu’il a lui-même choisi… Cherchez l’erreur, » a notamment indiqué Luc Hernandez à propos du directeur sportif brésilien de l’OL, ainsi que du coach néerlandais.