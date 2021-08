La Juventus a annoncé la signature de Giorgio Chiellini jusqu’en 2023 ce lundi soir. Une bonne nouvelle pour le club turinois.

Libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat avec la Vieille Dame, le défenseur central italien poursuit le plaisir chez les Bianconeri. Le footballeur de 36 ans a signé un nouveau bail de deux années, soit jusqu’en juin 2023, avec le club du Piémont repris en main par Massimiliano Allegri. Toutes compétitions confondues, l’international transalpin a disputé 535 matchs avec la Juventus Turin (36 buts) et gagné neuf fois le Scudetto depuis sa venue en 2005. Apparu à 25 reprises durant la saison 2020-2021, pour 17 rencontres de Serie A, l’ancien joueur de la Fiorentina a remporté cet été l’Euro avec la Squadra Azzurra, pour laquelle il compte 112 sélections (8 buts), et ce avec le brassard de capitaine.