Malgré des renforts significatifs et l’arrivée de Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais est vivement critiqué alors que les performances ne concordent pas avec les ambitions lyonnaises. Récemment intervenu dans la presse pour expliquer le départ de Juninho, Jean-Michel Aulas est grandement pointé du doigt.

La tension monte à l’Olympique Lyonnais alors que de nouveaux changements à la tête du club se profilent. Juninho a récemment annoncé son départ du club. Une annonce qui a soulevé de nombreuses inquiétudes. La stratégie sportive du club rhodaniens est désormais floue, très floue. Un constat qu’a tenté d’éclairer Jean-Michel Aulas lors d’une interview récente dans laquelle le président lyonnais s’en prend à Juninho. Une attitude jugée exécrable par l’ensemble du plateau de l’After Foot sur RMC.

« Aulas has been ou pas has been ? Si on parle des années récentes et même un peu avant, il y a eu des fois des choix compliqués sur la stratégie. Lui-même l’avoue dans son interview. Il explique, en étant pas très clair, sa stratégie de gouvernance. « J’ai mis Ponsot pour s’occuper de trois domaines dont Juninho ne voulaient pas et non pas pour le surveiller… » Je pense que là, honnêtement, Jean-Michel Aulas qui est un grand dirigeant du championnat français s’est perdu mais qu’il veut quand même garder la main sur le sportif. Ce qu’il fait à Juninho là, je trouve ça limite dégueulasse. Il l’a fait venir parce qu’il en avait besoin pour des raisons politiques et maintenant, en étant le plus pervers possible. Il dit quand même qu’il sera toujours le bienvenu au club tout en disant que c’était un échec de le prendre… Les Garcia, les machins… c’est Juninho qui doit tout assumer alors qu’on sait que Aulas est toujours à la manœuvre et qu’il a pris Juninho pour de mauvaises raisons« , a déclaré Florian Gautreau sur le plateur de l’After Foot.