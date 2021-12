Juninho, actuel directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, quittera ses fonctions dans quelques semaines. Dans une interview accordée à l’équipe, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas a estimé que le costume était trop grand pour le brésilien.

Jean-Michel Aulas est cash. Son Olympique Lyonnais traverse un moment compliqué tant sur le plan sportif avec une treizième place que dans les coulisses. Juninho, qui a fait son grand retour au club en tant que directeur sportif la saison prochaine, quittera déjà son poste en Janvier 2022. Si le président regrette ce départ, il estime que ce poste n’était pas fait pour son ancien joueur.

« J’en suis chagriné sur le plan humain. C’est quelqu’un de qualité. Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné. Aujourd’hui, il veut se reposer et plutôt être entraîneur. Mais il sera toujours à la maison à l’OL, lorsqu’il voudra revenir. Il fait partie de ceux qui ont participé à un certain nombre de victoires, donc on ne va pas du tout prendre de positions négatives à son égard. Oui, on la regrette à l’OL, et j’aurais aimé être averti avant. Avant que les choses ne prennent sur le plan public la dimension qu’elles ont prise. Ceci étant, cela ne change rien à notre humanité vis-à-vis de « Juni » et il sera toujours ici à la maison », a expliqué Jean-Michel Aulas dans les colonnes de l’équipe.