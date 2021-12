Interviewé par « l’Equipe », Bouna Sarr évoque la situation de son ancien coéquipier en club à savoir Boubacar Kamara. Il milite aussi pour le voir évoluer en sélection sénégalaise.

« Je ronge mon frein, mais j’ai déjà connu ça à Marseille. La CAN qui arrive va me permettre d’avoir du temps de jeu avec le Sénégal, je vais me servir de cette compétition pour montrer de quoi je suis capable. J’espère que Bouba rejoindra la sélection. Je lui ai écrit récemment pour lui dire qu’on l’attendait. J’en ai déjà parlé à Édouard Mendy, qui l’a connu à Marseille. On aimerait que les meilleurs joueurs d’origine sénégalaise rejoignent la sélection. Il faut lui laisser du temps pour mûrir sa réflexion. Il doit gérer sa situation contractuelle, savoir où il sera l’année prochaine… » a confié celui qui évolue au Bayern Munch et ancien marseillais.