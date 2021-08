Après la victoire de l’Olympique Lyonnais hier soir 1-0 face au FC Nantes, l’entraîneur Peter Bosz est revenu sur le match mais aussi la fin du mercato.

Devant les médias, il est resté assez vague sur la suite et la fin de ce marché des transferts mais précise que tout est encore possible, de quoi espérer de nouvelles recrues avant lundi minuit. « Mon expérience du mercato me fait dire que tout peut arriver jusque dans les dernières heures, dans le sens des départs comme des arrivées. Si le président a dit ça (qu’il travaillait à une grosse arrivée), j’espère qu’il a raison. Mais je ne suis pas là pour donner des noms, » a-t-il conclu.