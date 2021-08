En ouverture de la 4e journée de la Ligue 1, Lyon s’est imposé à Nantes (0-1) sur un but de Moussa Dembélé (35e).

Les Canaris devançaient au classement les Lyonnais avant le coup d’envoi avec 4 points glanés lors des trois premières journées, contre 2 seulement pour les Gones. Mais les hommes de Peter Bosz ont enfin obtenu leur première victoire de la saison. Ironie du sort, c’est en déplacement et dans un stade de la Beaujoire ou le FC Nantes est devenu solide depuis plusieurs mois, que l’OL s’offre ce premier succès. Moussa Dembélé a inscrit l’unique but de la rencontre et ainsi validé la confiance que lui témoigne l’entraîneur néerlandais, alors que son départ au mercato a été maintes fois évoqué.

Lyon retrouve la première moitié du classement, en attendant les autres résultats du week-end. Notamment la première de Lionel Messi avec le PSG face à Reims, dimanche soir.