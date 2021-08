Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison avec 3 buts en quatre matchs, Moussa Dembélé ne compte pas s’arrêter là et il veut poursuivre sur cette belle lancée.

Uu micro d’Amazon Prime Video, il s’est confié après la rencontre face aux Canaris : « Ce n’était pas facile, match un peu compliqué, on savait que c’était une équipe forte dans les duels, je pense que c’est une victoire méritée, c’est tout bon pour la suite. T out le club attend ça de moi, je suis attaquant, mon rôle c’est de marquer, pour l’instant, ça porte ses fruits, on va essayer de continuer sur cette lancée. » A-t-il lâché. Le message est passé.