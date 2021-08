L’Olympique Lyonnais est tout proche de s’attacher les services de l’international suisse Xherdan Shaqiri sur ce mercato. Un accord a été trouvé.

D’après les informations de « l’Equipe », celui qui sort d’un quart de finale avec la Suisse lors du dernier Euro 2020 est d’accord pour rejoindre la France et l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours. Le média parle d’un contrat de trois saisons pour le joueur de 29 assorti d’un salaire de 350 000 euros par mois, soit un peu plus de 4M€ par an. Il deviendrait donc le plus gros salaire des Gones depuis le départ de Memphis Depay au FC Barcelone. Reste plus qu’à trouver l’accord avec les Reds de Liverpool et ce dernier devrait se situer entre 6 à 8 millions d’euros. Sauf retournement de situation, le capitaine de la Nati sera Lyonnais cette saison et aura la lourde tâche de passer derrière Memphis Depay…