Chelsea vient de remporter la Supercoupe d’Europe avec un succès 6 tirs aux buts à 5 face aux Espagnols de Villarreal.

Chelsea – Villarreal 1-1 (6 tab 5) : les Blues ouvrent logiquement la marque d’une reprise pied gauche au point de penalty de Hakim Ziyech (27e), sur un centre côté gauche de Kai Havertz. Le sous-marin jaune se montre plus dangereux avant la pause. Boulaye Dia oblige Edouard Mendy à la parade (33e) et Alberto Moreno voit sa lourde frappe s’écraser sur la barre (45e). Au retour des vestiaires, Chelsea craque sur un but de Gerard Moreno (73e), après une remise de Boulaye Dia. Poussées en prolongation, les deux équipes ne trouvent pas l’ouverture et doivent se départager aux tirs au but, une séance synonyme de coup de poker pour les Anglais et un Thomas Tuchel qui sort Edouard Mendy pour faire renter son deuxième gardien Kepa. Choix payant car le portier espagnol sort le dernier penalty et offre le trophée aux Blues (6-5). C’est donc les Anglais qui succèdent au Bayern Munich au palmarès de cette Supercoupe d’Europe.