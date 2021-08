Longuement absent la saison dernière, Ibrahima Niane n’a pas perdu sa jolie cote sur le marché. Le Sénégalais est courtisé par Bordeaux.

Après un début de saison 2020/2021 tonitruant (six buts en trois matchs), l’avant-centre sénégalais a été victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre, ce qui l’a éloigné des terrains pendant six mois. Réapparu sous les couleurs messines pour la fin du championnat et convaincant avec les Grenats en préparation, Ibrahima Niane pourrait quitter la Moselle avant la fin du mercato. Il serait dans le viseur de Bordeaux. En effet, en cas d’échec dans le dossier Mohamed Bayo, les Girondins de Bordeaux auraient coché une liste de plusieurs noms pour le poste de numéro 9. L’une de celle-ci pointe vers l’attaquant du Fc Metz, Ibrahima Niane. Affaire à suivre…

Africa Top Sports