Moussa Dembélé est dans le doute depuis plusieurs mois avec l’Olympique Lyonnais.

La situation ne s’arrange pas pour l’attaquant de l’OL, Moussa Dembélé. Le joueur offensif des Gones n’y arrive pas et pendant ce temps là, les remplaçants montre une efficacité devant le but. Pour le suiveur de l’OL, Gaël Berger, Rudi Garcia doit faire le choix de mettre Moussa Dembélé sur le banc pour permettre du temps de jeu à Kadewere et Toko-Ekambi en attaque.

« Ce n’est pas Garcia qui rate ses face-à-face avec la gardien. Mais on a tous vu que pour Moussa Dembélé, ça allait moins bien en deuxième partie de saison dernière. Il était en méforme, donc il est sorti du onze de départ. Il n’y avait pas de scandale. Il n’avait pas d’immunité. Il a perdu confiance. Ce n’est pas dramatique mais il va retrouver cette confiance à l’entraînement et en marquant un but. Mais l’équipe tourne mieux avec Kadewere et Toko-Ekambi sur les côtés et avec Depay en avant-centre », a indiqué le suiveur de l’OL sur Olympique et Lyonnais.