L’Olympique de Marseille et Intersport ont annoncé la prolongation de leur contrat jusqu’en 2023.

« Conscient du contexte économique très difficile depuis ce début d’année 2020, l’Olympique de Marseille se félicite de pouvoir compter à ses côtés de fidèles partenaires. C’est à ce titre que le club est heureux d’annoncer aujourd’hui la prolongation du partenariat avec Intersport pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2023. Cette collaboration, débutée il y a plus de 10 ans, prend une nouvelle dimension puisqu’elle y intègre un volet sociétal, cher à notre actionnaire Frank McCourt, au travers d’OM Fondation et des actions en faveur du sport amateur. La première initiative sera le lancement d’un appel à projets solidaires «OM Fondation x Intersport» à destination des clubs OM Next Génération. Le but étant d’aider l’ensemble de nos clubs partenaires à mettre en place différents projets sociaux et de mettre en lumière l’action d’un de ces clubs (sélection via un jury mixte Intersport et OM) », a indiqué l’OM dans un communiqué.

Hugues Ouvrard, directeur général délégué business de l’Olympique de Marseille a livré son analyse après cette annonce importante pour le club phocéen : « Nous sommes fiers de faire perdurer ce partenariat avec Intersport. Depuis 2009, le club a noué une relation de confiance privilégiée avec Intersport France, qui nous permet une nouvelle fois de prolonger cette aventure commune. Intersport continuera de bénéficier du statut de Partenaire Officiel, de visibilité à l’Orange Vélodrome et sur les réseaux sociaux du club, tout en accompagnant OM Fondation dans diverses actions solidaires ».