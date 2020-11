EN DIRECT – Le directeur sportif du PSG, Leonardo, va échanger avec les fans en direct sur Twitch.

EN DIRECT – Un moment important pour le club de la capitale. Le directeur sportif du PSG sort du silence et va répondre aux questions des fans sur les réseaux sociaux via un live organisé sur Youtube. En plein crise de résultats en Ligue des Champions, Leonardo pourrait évoquer l’avenir de Thomas Tuchel lors de cet échange. Autre sujet important à Paris, les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars du club n’ont pas encore signé un nouveau bail avec le PSG. La communication du PSG a décidé de choisir les questions qui seront posées au directeur sportif pendant cet échange avec un hashtag sur les réseaux sociaux « #AskLeo ». Sport.fr vous propose de visionner cet échange avec les supporters en direct dans la vidéo ci-dessous.