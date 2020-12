Les Aiglons pourraient miser sur le jeune Mohamed Simakan de Strasbourg pour pallier la blessure du Brésilien.

Malgré une saison particulièrement compliquée – 17e de Ligue 1 avec seulement deux points d’avance sur la lanterne rouge – le RC Strasbourg compte dans ses rangs l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat. Titularisé à 17 reprises et auteur d’un but face à Metz, Mohamed Simakan est dans le viseur de plusieurs écuries européennes.

À en croire les informations du 10 Sport, le jeune joueur de 20 ans pourrait bien faire ses valises cet hiver, mais pour rester en France. En effet, l’OGC Nice – toujours à la recherche d’un défenseur central pour pallier l’absence longue durée de Dante – se serait positionné pour recruter Mohamed Simakan cet hiver. Les Aiglons devront maintenant trouver un accord avec le club Alsacien, qui attend au moins 15 millions d’euros pour laisser filer sa pépite.