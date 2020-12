Le BVB pourrait miser sur le jeune Jayden Braaf, petite pépite de Manchester City.

Une chose est sûre, le Borussia Dortmund a eu du flair en misant sur le tout jeune Jadon Sancho, formé à Manchester City. Aujourd’hui, l’attaquant anglais qui fait le bonheur des supporters jaune et noir est évalué à plus de 100 millions d’euros et tous les plus grands clubs européens se l’arrachent. À tel point que le BVB semble résigné à le laisser partir la saison prochaine et prospecte déjà pour dénicher le nouveau Sancho.

Et à en croire les informations de Christian Falk, journaliste chez le média allemand Bild, Dortmund aurait peut-être trouvé la perle rare. Le club de Bundesliga suit de près le jeune Jayden Braaf, également pensionnaire de l’académie de Manchester City. Souvent comparé à Jadon Sancho, pour son explosivité et sa vision de jeu hors du commun, l’ailier néerlandais de 18 ans a rejoint les Sky Blues en 2018 après avoir été formé par le PSV Eindhoven. Mais barré par la concurrence chez les moins de 23 ans de Manchester City, Braaf pourrait prendre la direction de l’Allemagne dès cet hiver contre un chèque de 9 millions d’euros et une clause de rachat. Affaire à suivre…