Le Toulousain Romain Ntamack devrait manquer les deux premiers matchs du XV de France lors du Tournoi des six nations.

Romain Ntamack, opéré d’une double fracture de la mâchoire, sera absent entre six et huit semaines, a indiqué mercredi l’encadrement toulousain, ce qui le privera du match du XV de France en Italie, en ouverture du Tournoi des six nations, et probablement du déplacement suivant en Irlande.

Victime de deux coups reçus du même côté droit de la mâchoire dimanche contre Bordeaux-Bègles (45-23), une percussion avec l’épaule du centre Yoram Moefana en première période, et en seconde, un poing jugé involontaire de l’autre centre bordelais Pablo Uberti, Ntamack a quitté la pelouse en crachant du sang. Opéré cette semaine, l’ouvreur de Toulouse et des Bleus s’est fait poser des plaques. « Son temps d’indisponibilité est aux alentours de six à huit semaines », a indiqué l’entraîneur des arrières toulousains Clément Poitrenaud avant le déplacement samedi à Montpellier en Top 14. Privé totalement d’entraînement pendant la « phase d’immobilisation » de deux semaines consécutive à l’opération, Ntamack pourra reprendre la préparation physique mi-janvier, a précisé Poitrenaud.